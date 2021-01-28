Шубенков отреагировал на слухи о проваленном допинг-тесте: Я никогда не использовал «запрещёнку»

Российский легкоатлетпрокомментировал информацию о том, что он сдал положительный допинг-тест.

Накануне стало известно, что после очередного допинг-теста в организме Шубенкова был обнаружен фуросемид.

Фуросемид не является допингом, но входит в список запрещенных препаратов Всемирного антидопингового агентства (WADA), так как может применяться, чтобы скрыть следы применения допинга.

«Вау, воистину проснулся знаменитым. Следует написать.

На протяжении всей своей карьеры я никогда не использовал "запрещёнку" для подготовки, никогда никого не обманывал. Свое отношение к допинговым жуликам я высказывал не раз, и оно не изменилось.

Вся информация про то, что я употреблял фуросемид, и что его обнаружили в пробе — это наглая клевета, выдуманная безымянным "источником"! Такого никогда не было! А новостные ленты бросились задорно репостить вброс, не проверяя, откуда он взялся. Что ж, бывает… проехали...

Тем не менее, мне действительно пришло письмо от AIU. Оно вообще ни разу не про фуросемид. Раскрывать детали этого конфиденциального письма я пока не могу из юридических соображений. Лишь обращу внимание на то, что я не подвергнут никаким ограничениям и тренируюсь в обычном режиме.

Спасибо всем, кто "новостям" не поверил», — написал Шубенков в своем инстаграме.

Шубенков является чемпионом мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами.