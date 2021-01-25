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    РУСАДА не будет оспаривать решение CAS

    Прочие Допинг Вокруг спорта
    Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не будет подавать апелляцию на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по спору со Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА). Об этом сообщается на сайте организации.

    РУСАДА не будет оспаривать решение CAS
    РУСАДА не будет оспаривать решение CAS

    «Детально изучив полный текст решения, РУСАДА решительно не согласно с его выводами в отношении утверждаемых манипуляций с данными. По мнению РУСАДА, такие суждения основываются на неверной и односторонней оценке фактов. Мы сожалеем, что CAS не принял во внимание детально изложенные доводы и доказательства, представленные РУСАДА, а также иными лицами, вступившими в дело, на протяжении всего производства по делу.

    Ставя во главу угла интересы российских спортсменов и российского спорта в целом, а также исходя из необходимости достижения правовой определённости, РУСАДА приняло решение не оспаривать решение CAS в Федеральном (Верховном) суде Швейцарии. РУСАДА полагает, что "настоящая глава была закрыта", и привержено работать с ВАДА с целью достижения полного восстановления статуса РУСАДА.

    РУСАДА верит, что данный процесс будет конструктивным, основанным на прозрачной и реалистичной "дорожной карте" в соответствии с обязательствами РУСАДА, предусмотренными нормами Кодекса ВАДА. РУСАДА продолжит защищать права чистых российских атлетов, чтобы противостоять дискриминации в отношении российского спорта в любой ее форме», — говорится в заявлении.

    Напомним, 17 декабря CAS принял решение отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года.

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