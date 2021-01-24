Россияне выиграли бронзу командной гонки на ЧЕ по шорт-треку, женщины дисквалифицированы

Семен Елистратов
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Победа осталась за Голландией, серебро у Италии.
В составе российской команды в финальном забеге выступили Семен Елистратов, Даниил Ейбог, Павел Ситников и Константин Ивлиев.
Шорт-трек. Чемпионат Европы
Мужчины.Командная гонка 5 000 м
1. Голландия — 6.56,420
2. Италия — 6.56,544
3. Россия — 6.56,653
У женщин победу одержала Франция, в тройку вошли Голландия и Италия.
Россиянки финишировали первыми по итогам финального забега, но были наказаны дисквалификацией за нарушение правил прохождения дистанции.
Женщины. Командная гонка 3 000 м
1. Франция — 4.17,135
2. Голландия — 4.23,161
3. Италия — 4.28,234
4. Россия — дисквалифицирована