Россияне выиграли бронзу командной гонки на ЧЕ по шорт-треку, женщины дисквалифицированы

Мужская сборная России завоевала бронзу в командной гонке на чемпионате Европы по шорт-треку.

Победа осталась за Голландией, серебро у Италии.

В составе российской команды в финальном забеге выступили Семен Елистратов, Даниил Ейбог, Павел Ситников и Константин Ивлиев.

Шорт-трек. Чемпионат Европы

Мужчины.Командная гонка 5 000 м

1. Голландия — 6.56,420

2. Италия — 6.56,544

3. Россия — 6.56,653

У женщин победу одержала Франция, в тройку вошли Голландия и Италия.

Россиянки финишировали первыми по итогам финального забега, но были наказаны дисквалификацией за нарушение правил прохождения дистанции.

Женщины. Командная гонка 3 000 м

1. Франция — 4.17,135

2. Голландия — 4.23,161

3. Италия — 4.28,234

4. Россия — дисквалифицирована