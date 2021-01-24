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    Россияне выиграли бронзу командной гонки на ЧЕ по шорт-треку, женщины дисквалифицированы

    Прочие Шорт-трек
    Мужская сборная России завоевала бронзу в командной гонке на чемпионате Европы по шорт-треку.

    Семен Елистратов
    Семен Елистратов

    Победа осталась за Голландией, серебро у Италии.

    В составе российской команды в финальном забеге выступили Семен Елистратов, Даниил Ейбог, Павел Ситников и Константин Ивлиев.

    Шорт-трек. Чемпионат Европы
    Мужчины.Командная гонка 5 000 м

    1. Голландия — 6.56,420
    2. Италия — 6.56,544
    3. Россия — 6.56,653

    У женщин победу одержала Франция, в тройку вошли Голландия и Италия.

    Россиянки финишировали первыми по итогам финального забега, но были наказаны дисквалификацией за нарушение правил прохождения дистанции.

    Женщины. Командная гонка 3 000 м

    1. Франция — 4.17,135
    2. Голландия — 4.23,161
    3. Италия — 4.28,234
    4. Россия — дисквалифицирована

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