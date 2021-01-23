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    Норвежский лыжник прокомментировал падение после контакта с Большуновым

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    Норвежский лыжник Ханс Холунн прокомментировал столкновение с россиянином Александром Большуновым на финише скиатлона на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия).

    Ханс Холунн и Александр Большунов
    Ханс Холунн и Александр Большунов

    Россиянин шел в лидирующей группе, но на выезде на стадион упал вместе с норвежцем. В результате Большунов стал пятым, а первые четыре строчки заняли представители Норвегии.

    «Он ехал сзади и пытался меня обогнать. Я сломал обе палки после того, как влетел в сетку.

    Думаю, в таких действиях не было необходимости, потому что борьба за победу развивалась не там.

    У меня были хорошие ощущения, но когда кто-то влетает в тебя сзади, нужно приходится уходить в сторону», — сказал Холунн «Спорт-Экспрессу».

    Ранее личный тренер Большунова Юрий Бородавко заявил, что Холунн «вынес» россиянина с трассы, отметив, что инцидент произошел в серой зоне, где нет камер.

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