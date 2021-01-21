Хаузер выиграла индивидуальную гонку на этапе КМ в Антхольце

Второе место заняла украинка Юлия Джима, третье — француженка Анаис Шевалье-Буше.
Лучший результат среди россиянок показала Евгения Павлова, пришедшая к финишу шестой.
Седьмой стала Светлана Миронова, а Ульяна Кайшева финишировала девятой.
Биатлон. Кубок мира. Седьмой этап. Антхольц, Италия
Женщины. Индивидуальная гонка, 15 км
1. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 42.29,3 (1 промах)
2. Юлия Джима (Украина) — отставание 43,7 (0)
3. Анаис Шевалье-Буше (Франция) — 1.04,0 (1)
4. Доротея Вирер (Италия) — 1.15,1 (2)
5. Янина Хеттих (Германия) — 1.23,9 (1)
6. Евгения Павлова (Россия) — 1.49,1 (2)
7. Светлана Миронова (Россия) — 1.51,3 (2)
9. Ульяна Кайшева (Россия) — 1.55,6 (2)
14. Лариса Куклина (Россия) — 2.46,0 (1)
54. Татьяна Акимова (Россия) — 5.39,6 (5)
65. Ирина Казакевич (Россия) — 6.41,4 (6)