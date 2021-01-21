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    Хаузер выиграла индивидуальную гонку на этапе КМ в Антхольце

    Прочие Биатлон
    Австрийская биатлонистка Лиза Тереза Хаузер стала победительницей индивидуальной гонки на седьмом этапе Кубка мира в Антхольце.

    Лиза Тереза Хаузер
    Лиза Тереза Хаузер

    Второе место заняла украинка Юлия Джима, третье — француженка Анаис Шевалье-Буше.

    Лучший результат среди россиянок показала Евгения Павлова, пришедшая к финишу шестой.

    Седьмой стала Светлана Миронова, а Ульяна Кайшева финишировала девятой.

    Биатлон. Кубок мира. Седьмой этап. Антхольц, Италия
    Женщины. Индивидуальная гонка, 15 км

    1. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 42.29,3 (1 промах)
    2. Юлия Джима (Украина) — отставание 43,7 (0)
    3. Анаис Шевалье-Буше (Франция) — 1.04,0 (1)
    4. Доротея Вирер (Италия) — 1.15,1 (2)
    5. Янина Хеттих (Германия) — 1.23,9 (1)
    6. Евгения Павлова (Россия) — 1.49,1 (2)
    7. Светлана Миронова (Россия) — 1.51,3 (2)
    9. Ульяна Кайшева (Россия) — 1.55,6 (2)
    14. Лариса Куклина (Россия) — 2.46,0 (1)
    54. Татьяна Акимова (Россия) — 5.39,6 (5)
    65. Ирина Казакевич (Россия) — 6.41,4 (6)

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