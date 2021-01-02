ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Карим БенземаПримера. «Атлетико» в гостях у «Алавеса», «Реал» принимает «Сельту»
  • 18:37
    • ПСЖ объявил о назначении Почеттино на пост главного тренера
  • 20:31
    • Саночник Репилов занял второе место на этапе КМ в Германии
  • 18:54
    • Большунов выиграл масс-старт на этапе «Тур де Ски» в Швейцарии
  • 17:24
    • «Тоттенхэм» разгромил «Лидс»
  • 16:54
    • Матч «Бернли» — «Фулхэм» отменен из-за коронавируса
    Все новости спорта

    Саночник Репилов занял второе место на этапе КМ в Германии

    Прочие Скелетон
    Российский саночник Роман Репилов стал вторым на этапе Кубка мира в Германии.

    Роман Репилов
    Роман Репилов

    Россиянин по сумме двух попыток уступил немцу Феликсу Лоху 0,285 секунды. Тройку лучших замкнул еще один немецкий спортсмен Йоханнес Людвиг.

    Россиянин Семен Павличенко занял пятое место, Павел Репилов — 11-м, Александр Горбацевич — 19-м.

    Кубок мира. 5-й этап. Кенигзее (Германия)
    Мужчины. Одноместные сани

    1. Феликс Лох (Германия) — 1.38,218 секунды
    2. Роман Репилов (Россия) — +0,285
    3. Йоханнес Людвиг (Германия) — +0,701…
    5. Семен Павличенко — +0,774…
    11. Павел Репилов — +1,171…
    19. Александр Горбацевич (все — Россия) — +1,391 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сколько голов Россия может положить в сетку немцев?
  • Россия U20 — Германия U20. Прогноз и ставки
  • 1.89
    •
  • Начнет ли «Реал» новый год с домашней победы?
  • «Реал» — «Сельта». Прогноз и ставки
  • 1.64
    •
  • Продолжат ли «канониры» свое победное шествие?
  • «Вест Бромвич» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьЗащита от проигрыша €50 ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьУдвоение депозита до $100 ИгратьУдвоим депозит до €100 ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до €100 после регистрации
    Все букмекеры
    Комментарии
    • Играть Бонус новым клиентам
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    103
  • Новогодний паровоз
  • Завтра в 20:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Россия U20 — Германия U20
  • Хоккей
  • Сегодня в 20:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Реал — Сельта
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Вест Бромвич — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.50
  • Прогноз на матч Гарсия — Кэмпбелл
  • Бокс
  • Завтра в 06:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Челси — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Амур — Барыс
  • Хоккей
  • Послезавтра в 10:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Ювентус — Удинезе
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.60
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Вольфсбург
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие
    Вся лентаЧМ по фигурномуБиатлон