Саночник Репилов занял второе место на этапе КМ в Германии

Роман Репилов
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Россиянин по сумме двух попыток уступил немцу Феликсу Лоху 0,285 секунды. Тройку лучших замкнул еще один немецкий спортсмен Йоханнес Людвиг.
Россиянин Семен Павличенко занял пятое место, Павел Репилов — 11-м, Александр Горбацевич — 19-м.
Кубок мира. 5-й этап. Кенигзее (Германия)
Мужчины. Одноместные сани
1. Феликс Лох (Германия) — 1.38,218 секунды
2. Роман Репилов (Россия) — +0,285
3. Йоханнес Людвиг (Германия) — +0,701…
5. Семен Павличенко — +0,774…
11. Павел Репилов — +1,171…
19. Александр Горбацевич (все — Россия) — +1,391 0