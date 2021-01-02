Саночник Репилов занял второе место на этапе КМ в Германии

Российский саночникстал вторым на этапе Кубка мира в Германии.

Россиянин по сумме двух попыток уступил немцу Феликсу Лоху 0,285 секунды. Тройку лучших замкнул еще один немецкий спортсмен Йоханнес Людвиг.

Россиянин Семен Павличенко занял пятое место, Павел Репилов — 11-м, Александр Горбацевич — 19-м.

Кубок мира. 5-й этап. Кенигзее (Германия)

Мужчины. Одноместные сани

1. Феликс Лох (Германия) — 1.38,218 секунды

2. Роман Репилов (Россия) — +0,285

3. Йоханнес Людвиг (Германия) — +0,701…

5. Семен Павличенко — +0,774…

11. Павел Репилов — +1,171…

19. Александр Горбацевич (все — Россия) — +1,391 0