Исмаилов и Минеев устроили потасовку и спровоцировали массовую драку

Российские бойцы MMA Владимир Минеев и Магомед Исмаилов устроили драку на турнире AMC Fight Nights Global Winter Cup в Москве.

После боя между Нурулло Алиевым и Александром Гребневым в клетку зашел Владимир Минеев. Он отобрал у Гребнева микрофон и вызвал на бой Магомеда Исмаилова.

Исмаилов зашел в кейдж, они перекинулись с Минеевым несколькими словами, после чего между ними началась потасовка, переросшая в массовую драку. Конфликт был урегулирован руководством лиги, охраной и полицией.

Напомним, в прошлом спортсмены проводили поединок, который завершился вничью. С тех пор стороны не могут договориться об условиях реванша.

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