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    Исмаилов и Минеев устроили потасовку и спровоцировали массовую драку

    Прочие Единоборства
    Российские бойцы MMA Владимир Минеев и Магомед Исмаилов устроили драку на турнире AMC Fight Nights Global Winter Cup в Москве.

    Владимир Минеев
    Владимир Минеев

    После боя между Нурулло Алиевым и Александром Гребневым в клетку зашел Владимир Минеев. Он отобрал у Гребнева микрофон и вызвал на бой Магомеда Исмаилова.

    Исмаилов зашел в кейдж, они перекинулись с Минеевым несколькими словами, после чего между ними началась потасовка, переросшая в массовую драку. Конфликт был урегулирован руководством лиги, охраной и полицией.

    Напомним, в прошлом спортсмены проводили поединок, который завершился вничью. С тех пор стороны не могут договориться об условиях реванша.

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