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    Трефилов: Я хочу вернуться, но с моими болячками можно хотеть только сидя на диване

    Прочие Гандбол
    Бывший главный тренер женской гандбольной сборной России Евгений Трефилов высказался на тему того, кто возглавит российскую команду после ухода Амброса Мартина.

    Евгений Трефилов
    Евгений Трефилов

    Напомним, что сборная России уступила Дании в решающей игре группового этапа чемпионата Европы и не вышла в полуфинал турнира.

    «Конечно, обсуждали тему нового тренера с (главой ФГР) Сергеем Шишкаревым? Мы думаем о молодом русском тренере. Фамилии называть не хочу.

    Надо будет помочь — поможем. Вместе с ним поездим на какие-то сборы, турниры, будем подсказывать. Я всегда готов помочь.

    Мне сегодня позвонило уже очень много людей с вопросом: "Вы не хотите вернуться?" Да, я-то хочу, ребят, но с моими болячками можно хотеть только сидя на диване.

    На какой-то промежуток я готов помогать, натаскивать молодого. Но этот промежуток будет минимальным.

    Понимаю, уже в марте 2021-го — отбор на Олимпийские игры. Там проигрывать уже нельзя. Но вопрос не ко мне.

    Это будет решать исполком, глава федерации Сергей Шишкарев. К тому же нас ждет очень тяжелый момент после Олимпиады-2021, когда уйдет ряд игроков.

    Например, всем нашим вратарям за 30. Седойкина, Калинина, Габисова. А после 30 женщины думают о том, чтобы завязать.

    Становится тяжело вставать утром, все тело ломит. Всему свое время», — сказал Трефилов «Спорт-Экспрессу». 0

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