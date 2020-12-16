Трефилов: Я хочу вернуться, но с моими болячками можно хотеть только сидя на диване

Бывший главный тренер женской гандбольной сборной Россиивысказался на тему того, кто возглавит российскую команду после ухода

Напомним, что сборная России уступила Дании в решающей игре группового этапа чемпионата Европы и не вышла в полуфинал турнира.

«Конечно, обсуждали тему нового тренера с (главой ФГР) Сергеем Шишкаревым? Мы думаем о молодом русском тренере. Фамилии называть не хочу.

Надо будет помочь — поможем. Вместе с ним поездим на какие-то сборы, турниры, будем подсказывать. Я всегда готов помочь.

Мне сегодня позвонило уже очень много людей с вопросом: "Вы не хотите вернуться?" Да, я-то хочу, ребят, но с моими болячками можно хотеть только сидя на диване.

На какой-то промежуток я готов помогать, натаскивать молодого. Но этот промежуток будет минимальным.

Понимаю, уже в марте 2021-го — отбор на Олимпийские игры. Там проигрывать уже нельзя. Но вопрос не ко мне.

Это будет решать исполком, глава федерации Сергей Шишкарев. К тому же нас ждет очень тяжелый момент после Олимпиады-2021, когда уйдет ряд игроков.

Например, всем нашим вратарям за 30. Седойкина, Калинина, Габисова. А после 30 женщины думают о том, чтобы завязать.

Становится тяжело вставать утром, все тело ломит. Всему свое время», — сказал Трефилов «Спорт-Экспрессу». 0