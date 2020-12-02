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    Сборные Швеции и Финляндии снялись с этапов КМ по лыжным гонкам в 2020 году

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    Сборные Швеции и Финляндии по лыжным гонкам не будут участвовать в декабрьских этапах Кубка мира из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщают пресс-службы команд.

    Сборная Финляндии
    Сборная Финляндии

    В декабре запланированы этапы Кубка мира в швейцарском Давосе (12-13 декабря) и германском Дрездене (19-20 декабря).

    «Решение отказаться от предстоящих соревнований Кубка мира в Давосе и Дрездене было очень сложным, но оно принималось с учетом здоровья гонщиков. Как бы мы ни хотели соревноваться, это решение кажется единственно правильным», — говорится в сообщении шведской федерации.

    «Тренерский штаб сборной Финляндии по лыжным гонкам вместе с медицинскими экспертами решил не участвовать в этапах Кубка мира в Давосе и Дрездене из-за ухудшающейся ситуации с пандемией», — сказано в пресс-релизе на официальном сайте Финской лыжной ассоциации.

    Ранее от участия в декабрьских этапах Кубка мира отказалась сборная Норвегии. Кроме того, при отсутствии улучшений эпидемиологической ситуации норвежцы также могут пропустить многодневку «Тур де Ски», которая пройдет с 1 по 10 января. 0

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