Сборные Швеции и Финляндии снялись с этапов КМ по лыжным гонкам в 2020 году

Сборные Швеции и Финляндии по лыжным гонкам не будут участвовать в декабрьских этапах Кубка мира из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщают пресс-службы команд.

Сборная Финляндии instagram.com/xcteamfin/ 50 000 Бонус новым игрокам Играть!

В декабре запланированы этапы Кубка мира в швейцарском Давосе (12-13 декабря) и германском Дрездене (19-20 декабря).

«Решение отказаться от предстоящих соревнований Кубка мира в Давосе и Дрездене было очень сложным, но оно принималось с учетом здоровья гонщиков. Как бы мы ни хотели соревноваться, это решение кажется единственно правильным», — говорится в сообщении шведской федерации.

«Тренерский штаб сборной Финляндии по лыжным гонкам вместе с медицинскими экспертами решил не участвовать в этапах Кубка мира в Давосе и Дрездене из-за ухудшающейся ситуации с пандемией», — сказано в пресс-релизе на официальном сайте Финской лыжной ассоциации.

Ранее от участия в декабрьских этапах Кубка мира отказалась сборная Норвегии. Кроме того, при отсутствии улучшений эпидемиологической ситуации норвежцы также могут пропустить многодневку «Тур де Ски», которая пройдет с 1 по 10 января. 0