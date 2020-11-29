Гран-при Бахрейна прерывалось из-за пугающей аварии Грожана

Гонка «Формулы-1» Гран-при Бахрейна была прервана красными флагами после того, как пилоты не успели проехать и одного круга.

На старте в серьёзную аварию попал гонщик «Хааса» Ромен Грожан, который допустил контакт с российским пилотом «Альфа Таури» Даниилом Квятом и врезался в отбойник, после чего его машина загорелась и разбилась.

После аварии пилот был в сознании и прихрамывая дошел до кареты скорой помощи. Как сообщила пресс-служба команды, Грожан получил небольшие ожоги рук и лодыжек.

Что касается самого старта, то Хэмилтон удержал первую позицию. Даниил Квят откатился в самый конец пелотона, гонка была остановлена, когда он занимал 19-е место.

Соревнования были возобновлены в 18:35 мск. Отметим, что пилот команды «Рейсинг Пойнт» Лэнса Стролл попал в аварию сразу после рестарта гонки.

Он был вынужден сойти с дистанции после столкновения с россиянином Даниилом Квятом. Машина Стролла перевернулась и была убрана с трассы. Квят получил десятисекундный штраф. 0