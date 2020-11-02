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    Хэмилтон не исключает ухода из «Формулы-1» в конце года

    Прочие Автоспорт Формула-1
    Пилот команды «Мерседес», британский гонщик Льюис Хэмилтон не исключает ухода из «Формулы-1» в конце года, передает Autsoport.

    Льюис Хэмилтон
    Льюис Хэмилтон

    «Я и сам не знаю, останусь ли здесь в следующем году, так что не переживаю. Мы много раз говорили с ним на эту тему, и я понимаю его желание немного отойти от дел и уделять больше времени семье и другим занятиям.

    Не знаю, кто его мог бы заменить. Но не сомневаюсь, что Тото найдет подходящего человека. Ведь мы добились такого успеха как раз благодаря тому, что он собрал в одной команде компетентных людей и дал им возможность продемонстрировать свои способности.

    Уже ноябрь. Невероятно, до Рождества осталось совсем немного. Естественно, я в прекрасной форме и чувствую, что способен продолжать. Так что не знаю. Я хочу остаться на следующий год, но гарантий нет. Меня очень волнует мое будущее после гонок. Время покажет», — сказал британец.

    Напомним, что британец одержал победу на «Гран-при Эмилии-Романьи» и близок завоеванию очередного чемпионского титула. 0

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