Чемпион мира на 100-метровке дисквалифицирован на два года

Американский спринтердисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил, сообщает Twitter AIU.

Чемпион мира в беге на 100 метров наказан за пропуск трех допинг-тестов в течение года.

Коулман пропустил допинг-тесты 16 января, 26 апреля и 9 декабря 2019 года. Американец пытался доказать, что последний пропуск произошел в том числе по вине допинг-офицера, покинувшего его дом до истечения времени доступности.

Срок дисквалификации американца отсчитывается с 14 мая 2020 года. Таким образом, он пропустит Олимпийские игры в Токио.

Напомним, что за год до этого Коулману удалось избежать дисквалификации за пропуски допинг-тестов. 0