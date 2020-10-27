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    Чемпион мира на 100-метровке дисквалифицирован на два года

    Прочие Легкая атлетика Допинг Олимпизм
    Американский спринтер Кристиан Коулман дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил, сообщает Twitter AIU.

    Кристиан Коулман
    Кристиан Коулман

    Чемпион мира в беге на 100 метров наказан за пропуск трех допинг-тестов в течение года.

    Коулман пропустил допинг-тесты 16 января, 26 апреля и 9 декабря 2019 года. Американец пытался доказать, что последний пропуск произошел в том числе по вине допинг-офицера, покинувшего его дом до истечения времени доступности.

    Срок дисквалификации американца отсчитывается с 14 мая 2020 года. Таким образом, он пропустит Олимпийские игры в Токио.

    Напомним, что за год до этого Коулману удалось избежать дисквалификации за пропуски допинг-тестов. 0

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