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    ВФЛА выплатила долг World Athletics в полном объеме

    Прочие Вокруг спорта Легкая атлетика
    Всероссийская федерация легкой атлетики выплатила Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) назначенный штраф в полном объеме, информирует официальный сайт ВФЛА.

    Данил Лысенко
    Данил Лысенко

    Напомним, штраф был начислен за нарушения и фальсификацию документов в деле прыгуна в высоту Данила Лысенко.

    «Сегодня ВФЛА в полном объеме оплатила в пользу World Athletics денежные средства в размере 6,3 млн долларов США, из которых 5 млн — штраф и 1,3 млн — компенсация затрат. Тем самым федерация полностью выполнила решение совета World Athletics от 12 марта 2020 года.

    Исполнение обязательств в таком существенном объеме было бы невозможно без главенствующей роли Министерства спорта РФ. Особо хотелось бы поблагодарить лично министра Олега Васильевича Матыцина и членов его слаженной высокопрофессиональной команды, уверены, что сегодняшнее знаковое событие станет основой для сближения позиций с World Athletics в интересах всех российских спортсменов», — заявил исполняющий обязанности главы ВФЛА Евгений Юрченко.

    Штраф за причастность к фальсификации документов по делу Лысенко был наложен на ВФЛА 12 марта. Российская сторона должна была выплатить штраф в размере $5 млн до 1 июля, но не сумела сделать этого в срок. Помимо этого, ВФЛА должна была возместить международной федерации затраты в размере $1,31 млн. В июле совет World Athletics принял решение рекомендовать внеочередному конгрессу организации лишить ВФЛА членства в World Athletics в случае неуплаты долга до 15 августа. 0

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