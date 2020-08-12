ВФЛА выплатила долг World Athletics в полном объеме

Всероссийская федерация легкой атлетики выплатила Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) назначенный штраф в полном объеме, информирует официальный сайт ВФЛА.

Напомним, штраф был начислен за нарушения и фальсификацию документов в деле прыгуна в высоту Данила Лысенко.

«Сегодня ВФЛА в полном объеме оплатила в пользу World Athletics денежные средства в размере 6,3 млн долларов США, из которых 5 млн — штраф и 1,3 млн — компенсация затрат. Тем самым федерация полностью выполнила решение совета World Athletics от 12 марта 2020 года.

Исполнение обязательств в таком существенном объеме было бы невозможно без главенствующей роли Министерства спорта РФ. Особо хотелось бы поблагодарить лично министра Олега Васильевича Матыцина и членов его слаженной высокопрофессиональной команды, уверены, что сегодняшнее знаковое событие станет основой для сближения позиций с World Athletics в интересах всех российских спортсменов», — заявил исполняющий обязанности главы ВФЛА Евгений Юрченко.

Штраф за причастность к фальсификации документов по делу Лысенко был наложен на ВФЛА 12 марта. Российская сторона должна была выплатить штраф в размере $5 млн до 1 июля, но не сумела сделать этого в срок. Помимо этого, ВФЛА должна была возместить международной федерации затраты в размере $1,31 млн. В июле совет World Athletics принял решение рекомендовать внеочередному конгрессу организации лишить ВФЛА членства в World Athletics в случае неуплаты долга до 15 августа. 0