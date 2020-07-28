«Тур де Франс»-2021 перенесли из-за проведения Олимпиады

Международный союз велосипедистов (UCI) объявил об изменении сроков проведения «Тур де Франс» 2021 года.

Перенос даты связан с тем, что гонка совпала с соревнованиями по велоспорту на шоссе на Олимпиаде в Токио. Ранее Олимпийские игры были перенесены на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

Согласно релизу UCI, «Тур де Франс» теперь пройдет с 26 июня по 18 июля. Соревнования по велоспорту на шоссе состоятся на Играх 24, 25 и 28 июля.

Стартовые этапы «Тур де Франс»-2021 должны были пройти в Дании, но принимающая сторона отказывалась переносить их на более ранний срок из-за проведения матчей чемпионата Европы по футболу, который тоже был отложен с 2020 на 2021 год.

На неделю раньше (14 августа — 5 сентября) будет проведена «Вуэльта».

Организаторы «Тура Калифорнии» и Prudential Ride London-Surrey Classic не запрашивали регистрацию этих гонок в календаре Мирового тура-2021, в который, таким образом, войдут 35 гонок.

Тур стартует в Австралии с Santos Tour Down (19-24 января) и завершится в Китае на Gree — Tour of Guangxi (14-19 октября).

Женский Мировой тур будет включать 25 гонок, среди которых дебют женского варианта знаменитой монументальной классики «Париж-Рубэ» (11 апреля).

Сезон стартует с Cadel Evans Great Ocean Road Race 30 января и завершится «Туром Гуанси» 19 октября. 0