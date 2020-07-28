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    Глава UFC назвал дату боя Нурмагомедова с Гэтжи

    Прочие Единоборства
    Бой россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Джастина Гэтжи состоится 24 октября.

    Хабиб Нурмагомедов
    Хабиб Нурмагомедов

    Об этом в интервью CNN рассказал глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт.

    «Бой состоится. Хабиб против Гэтжи — 24 октября. Хабибу было тяжело в последнее время из-за смерти отца, который был для него героем, они очень близко общались», — заявил Уайт.

    Напомним, что 9 мая Гэтжи в Джексонвилле досрочно победил соотечественника Тони Фергюсона и завоевал пояс временного чемпиона UFC в легком весе.

    Нурмагомедов является действующим чемпионом UFC в легком весе. 0

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