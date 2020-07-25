Олимпийский чемпион по борьбе Иваницкий найден мертвым в Подмосковье

Олимпийский чемпион по вольной борьбенайден мертвым в Подмосковье. Ему было 82 года.

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Об этом сообщает ТАСС.

Иваницкий пропал 3 дня назад после того, как пошел в лес за грибами в окрестностях Рузы. Его вещи и телефон были обнаружены возле реки Вейна.

«К сожалению, Иваницкий погиб. Его тело обнаружено», — сообщили в поисковом волонтерском отряде «Лиза Алерт».

«Он утонул. По предварительным данным, смерть Иваницкого не носит криминального характера», — сказал источник в правоохранительных органах.

Иваницкий — олимпийский чемпион 1964 года, четырехкратный чемпион мира по вольной борьбе, чемпион и призер чемпионатов СССР, заслуженный мастер спорта СССР. 0