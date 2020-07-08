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    Двукратный призер ЧР по фигурному катанию завершила карьеру

    Прочие Фигурное катание
    Двукратный призер чемпионатов России по фигурному катанию Мария Сотскова объявила о завершении спортивной карьеры.

    Мария Сотскова
    Мария Сотскова

    «Когда ты впервые почувствовал вкус победы, тебе кажется, что это никогда не закончится. К сожалению, это не так и все когда-то заканчивается! Мой путь был тернист, но очень интересен и красочен.

    У меня были лучшие наставники, каждый по-своему уникален и любим. Мне посчастливилось работать с большой и дружной командой. Я благодарна богу за моих родителей, которые дали мне такую жизнь, поддерживали каждый мой шаг, переживали каждое мое падение и радовались каждой победе.

    Я всегда с искренней любовью относилась ко всему, что делала. Но есть обстоятельства, которые медленно разрушали мою веру, ставили настолько непроходимые препятствия, и пришло осознание, что это конец. Конец моей спортивной карьеры, — написала Сотскова в Instagram.

    Сотскова завоевала бронзу на чемпионате России-2017 и серебро на чемпионате страны-2018. 0

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