ФутболКоронавирусХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Рики Пуч и Сантьяго АриасКонец интриги в Ла Лиге. «Барселона» вновь потеряла очки
  • 10:40
    • «Оренбург» не сыграет с «Уралом»
  • 14:50
    • Ласицкене раскритиковала работу Юрченко
  • 14:36
    • «Рубин» согласен перенести матч с «Оренбургом»
  • 12:20
    • Морозову в рамках расширения КХЛ интересны Франция, Швеция и Великобритания
  • 12:09
    • «Бавария» подписала экс-защитника «Пари Сен-Жермен»
    Все новости спорта

    Ласицкене раскритиковала работу Юрченко

    Прочие Легкая атлетика
    Российская легкоатлетка Мария Ласицкене поделилась мнением о работе президента ВФЛА Евгения Юрченко.

    Мария Ласицкене
    Мария Ласицкене

    «Как бы дальше ни развивались события, уже ясно, что сам по себе Евгений Юрченко не выполнил обязательства перед спортсменами, которые взял на выборах. Да и в целом за эти месяцы проявил себя слабым руководителем.

    В марте он радовался возвращению процедуры выдачи нейтрального статуса, а за две-три недели до дедлайна вдруг понял, что решения World Athletics незаконны. Этими действиями он лишь предал чистых легкоатлетов.

  • Ласицкене: Надеюсь, Юрченко перестанет выставлять меня капризной девочкой
  • Читайте по теме

    • Лишение Эдуарда Безуглова должности вице-президента лишний раз доказывает, что Евгений Валерьевич просто задвигает неудобных ему людей. Нечто подобное уже было чуть раньше с комиссией спортсменов. Я не уверена, что наш вид спорта сможет выбраться из нынешней ситуации с подобным человеком у руля ВФЛА», — приводит слова Ласицкене ТАСС. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Страсти по Хабибу. «Проклятый поединок» с Фергюсоном сорвался в пятый раз
  • 03/04/2020 в 20:32
    •
  • Прогноз
  • «Ростов» — «Краснодар»
  • 1.75
  • Сегодня в 20:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Чем закончится для «Краснодара» первый матч после возобновления РПЛ?
  • «Ростов» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • Продолжит ли «Зенит» двигаться к чемпионству?
  • «Тамбов» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
  • Увидим ли мы в Манчестере результативную игру?
  • «Манчестер Сити» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 1.60
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 20 000 рублей на первый депозит Играть10 000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.78
  • Экспресс дня 1 июля
  • Сегодня в 22:45
    •  1.75
  • Прогноз на матч Ростов — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Тамбов — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 22:15
    •  2.90
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  1.85
  • Прогноз на матч Сочи — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.57
  • Прогноз на матч Аталанта — Наполи
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Интер — Брешиа
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие
    Вся лентаЧМ по фигурномуБиатлон