Ласицкене раскритиковала работу Юрченко

Российская легкоатлеткаподелилась мнением о работе президента ВФЛА

«Как бы дальше ни развивались события, уже ясно, что сам по себе Евгений Юрченко не выполнил обязательства перед спортсменами, которые взял на выборах. Да и в целом за эти месяцы проявил себя слабым руководителем.

В марте он радовался возвращению процедуры выдачи нейтрального статуса, а за две-три недели до дедлайна вдруг понял, что решения World Athletics незаконны. Этими действиями он лишь предал чистых легкоатлетов.

Лишение Эдуарда Безуглова должности вице-президента лишний раз доказывает, что Евгений Валерьевич просто задвигает неудобных ему людей. Нечто подобное уже было чуть раньше с комиссией спортсменов. Я не уверена, что наш вид спорта сможет выбраться из нынешней ситуации с подобным человеком у руля ВФЛА», — приводит слова Ласицкене ТАСС. 0