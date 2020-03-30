Ласицкене: Надеюсь, Юрченко перестанет выставлять меня капризной девочкой

Трёхкратная чемпионка мира по прыжкам с шестомотреагировала на заявление президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА)

В интервью Юрченко заявил, что несколько раз пытался встретиться с Марией, чтобы найти пути взаимодействия, но та от общения отказалась.

«С удивлением прочитала эти слова главы ВФЛА. С Евгением Юрченко мы общались всего один раз, в здании ОКР сразу после его выборов.

Он предложил мне встречу, но я предложила всё общение вести через руководителя комиссии спортсменов Радиона Гатауллина, что вполне естественно, так как сборная — это не одна я. Больше мы лично не общались.

Надеюсь, в дальнейшем Евгений Юрченко перестанет пытаться представлять меня публике какой-то капризной девочкой и займётся чем-то иным, нежели выяснение отношений со спортсменами в СМИ», — написала Ласицкене в «сториз» своего инстаграма.

Президиум ВФЛА ранее утвердил положение о комиссии спортсменов и принял решение провести процедуру выдвижения кандидатов в состав комиссии и последующее голосование на официальном сайте федерации.

Легкоатлеты Мария Ласицкене, Сергей Шубенков, Анжелика Сидорова и Сергей Литвинов решили не участвовать в предстоящих выборах, а Радион Гатауллин отказался от должности руководителя комиссии спортсменов ВФЛА.

Евгений Юрченко, который 28 февраля был избран новым главой ВФЛА, выразил удивление отказом спортсменов от участия в выборах в комиссию. 0