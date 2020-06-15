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    Бегунья Гладких дисквалифицирована на четыре года за допинг

    Прочие Легкая атлетика Допинг
    Российская бегунья Анна Гладких дисквалифицирована на четыре года за допинг, сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики.

    Анна Гладких попалась на допинге
    Анна Гладких попалась на допинге

    Аннулированию подлежат результаты спортсменки, показанные со 2 июня 2015 года по 1 июня 2019 года.

    «В соответствии с решением Дисциплинарного антидопингового комитета Гладких Анна (бег, Свердловская область, тренеры: Гимадеева Н. Р., Колченогов А.Ф.) признана нарушившей Общероссийские антидопинговые правила (п.2.1. "Наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена", класс S1 Запрещенного списка)», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте федерации.

    Отмечается, что дисквалификация отсчитывается с 19 мая 2020 года, отстранение закончится 18 мая 2024 года. 0

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