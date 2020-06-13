Глава UFC назвал предполагаемое место проведения боя Нурмагомедов — Гейтжи

Стало известно, где может пройти бой между чемпионом UFC в легком весе россияниноми американцем

Президент UFC Дэйна Уайт после процедуры взвешивания перед турниром UFC на ESPN намекнул о том, что данный поединок может пройти в Абу-Даби (ОАЭ), сообщает MMA Fighting.

Ранее СМИ сообщили, что бой между россиянином и американцем состоится 19 сентября в рамках турнира UFC 253.

На счету 31-летнего россиянина 28 побед в 28 встречах. Джастин Гейтжи в мае техническим нокаутом победил Тони Фергюсона, завоевав временный титул дивизиона. За плечами американского бойца 22 победы при 2 поражениях. 0