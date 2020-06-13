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    Глава UFC назвал предполагаемое место проведения боя Нурмагомедов — Гейтжи

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    Стало известно, где может пройти бой между чемпионом UFC в легком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Джастином Гейтжи.

    Хабиб Нурмагомедов
    Хабиб Нурмагомедов

    Президент UFC Дэйна Уайт после процедуры взвешивания перед турниром UFC на ESPN намекнул о том, что данный поединок может пройти в Абу-Даби (ОАЭ), сообщает MMA Fighting.

    Ранее СМИ сообщили, что бой между россиянином и американцем состоится 19 сентября в рамках турнира UFC 253.

    На счету 31-летнего россиянина 28 побед в 28 встречах. Джастин Гейтжи в мае техническим нокаутом победил Тони Фергюсона, завоевав временный титул дивизиона. За плечами американского бойца 22 победы при 2 поражениях. 0

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