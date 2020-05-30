В Австрии одобрили проведение Гран-при Формулы-1 в июле 2020 года

Министерство здравоохранения Австрии одобрило план Формулы-1 по проведению гонок в Шпильберге в июле 2020 года, сообщил министр здравоохранения Австрии

«Организаторы представили нам концепцию, которая основана на специальных требованиях к гонкам Формулы-1.

В ней учтены все необходимые меры, которые препятствуют распространению коронавируса. Концепция соответствует всем требованиям Минздрава.

Кроме того, были разработаны особые правила, позволяющие обеспечить высочайший уровень защиты от распространения инфекции», — приводит слова Аншобера «Чемпионат» со ссылкой на Motorsport-Magazin.

С большой долей вероятности, сезон Формулы-1 2020 года стартует 5 июля в Австрии, а 12 июля там же состоится вторая гонка сезона. 0