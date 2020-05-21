Личный тренер Логинова возглавит сборную Болгарии по биатлону

Личный тренер Александра Логиновавозглавит сборную Болгарии.

Эту информацию подтвердила глава Федерации биатлона Болгарии Екатерина Дафовска.

«То, что в России существовали какие-то схемы, по которым все работало, у нас не может произойти. Мы полностью доверяем человеку, который обладает знаниями и качествами такого тренера на национальном уровне.

Тренеры приходят к нам не за бюджетом и средствами, а чтобы проявить себя как специалисты.

Я бы не сказала, что есть какие-то разногласия. Цель состояла в том, чтобы объединить команду, а не разделять ее, потому что так мы продолжали бы тратить лишние средства.

Надеюсь, в следующем году получится это сделать. Этот выбор одобряют спортсмены и тренеры» — приводит слова бывшей биатлонистки btvnovinite.bg. 0