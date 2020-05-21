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    Личный тренер Логинова возглавит сборную Болгарии по биатлону

    Прочие Биатлон
    Личный тренер Александра Логинова Александр Касперович возглавит сборную Болгарии.

    Александр Касперович
    Александр Касперович

    Эту информацию подтвердила глава Федерации биатлона Болгарии Екатерина Дафовска.

    «То, что в России существовали какие-то схемы, по которым все работало, у нас не может произойти. Мы полностью доверяем человеку, который обладает знаниями и качествами такого тренера на национальном уровне.

    Тренеры приходят к нам не за бюджетом и средствами, а чтобы проявить себя как специалисты.

    Я бы не сказала, что есть какие-то разногласия. Цель состояла в том, чтобы объединить команду, а не разделять ее, потому что так мы продолжали бы тратить лишние средства.

    Надеюсь, в следующем году получится это сделать. Этот выбор одобряют спортсмены и тренеры» — приводит слова бывшей биатлонистки btvnovinite.bg. 0

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