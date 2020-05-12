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    Васильев: У Квята нет никаких шансов заменить Феттеля в «Феррари»

    Прочие Формула-1 Автоспорт
    Известный российский гонщик Алексей Васильев назвал уход Себастьяна Феттеля благом для «Феррари» и выразил надежду, что это повысит шансы россиянина Роберта Шварцмана выступить в «Ф-1».

    Даниил Квят
    Даниил Квят

    «Здорово, что Феттель покинет "Феррари". Теперь Леклер будет номером один в команде. Но надеюсь, что скудерия каким-то образом сможет вернуть Фернандо Алонсо. Он очень к ним просится.

    И, может быть, вся эта ситуация в "Феррари" и нашего Роберта Шварцмана, являющегося пилотом их академии, как-то коснется.

    Будем надеяться, что это повлияет на его перспективы попасть в "Ф-1". Как и на перспективы Мика Шумахера.

    Квят в "Феррари" был пилотом по развитию, сейчас он не на контракте. Думаю, шансов здесь у него вообще никаких. Да и вряд ли он вообще туда метит. Ему, дай бог, остаться на орбите "Ред Булла".

    Итальянская пресса отправляет на место Феттеля Карлоса Сайнса. Если будет большая финансовая поддержка, которую мы видели при Алонсо, если придет испанская банковская система Santander, конечно, это будет событие.

    Он справится. В "Ф-1" ведь далеко не только мастерство, но и техника, и команда определяют результат. Поэтому что Феттель, что Риккьярдо, что Сайнс, что Шварцман — все поедут быстро.

    Сомнений в том, что сезон состоится, нет. Уже вся Европа открывается. Испания открылась, на очереди — Италия. Все начнется. Думаю, увидим большой ажиотаж.

    Сейчас люди голодны до событий. Вся эта ситуация добавит интереса к "Формуле-1". А он в последние годы, надо сказать, несколько угас. Все будет здорово.

    Руководители команд "Ф-1" опасаются, что после долгого отсутствия практики у пилотов на старте сезона будет много аварий.

    Не думаю, что такое случится. Там все пилоты с колоссальным накатом. А вот то, что сейчас все они голодны до гоночной ситуации, до настоящей борьбы — это правда.

    У них нет психологической усталости, но есть адреналин и большое желание побеждать. То есть если и будут определенные ситуации на трассе возникать, то не из-за ошибок, а из-за желания борьбы колесо в колесо, из-за неуступчивости.

    Чемпионат будет более скоротечным, но при этом более событийным. Льюис Хэмилтон останется главным фаворитом, но Леклер будет на порядок лучше Феттеля.

    Мне кажется, что эти двое и будут бороться за чемпионство», — приводит слова Васильева Sportbox.ru. 0

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