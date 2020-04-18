IBU представил календарь сезона-2020/21

Международный союз биатлонистов (IBU) на своем официальном сайте представил календарь соревнований на сезон-2020/21, несмотря на пандемию коронавируса.

Первый этап Кубка мира состоится 28–29 ноября в Контиолахти (Финляндия), а заключительный — 18–21 марта в Осло (Норвегия). Полностью расписание этапов турнира выглядит следующим образом:

— Эстерсунд (Швеция) — 3–6 декабря;

— Хохфильцен (Австрия) — 11–13 декабря;

— Анси (Франция) — 17–20 декабря;

— Оберхоф (Германия) — 7–10 января;

— Рупольдинг (Германия) — 13–17 января;

— Антхольц (Италия) — 21–24 января;

— Пекин (Китай) — 26 февраля — 1 марта;

— Нове-Место (Чехия) — 11–14 марта.

Окончательное решение по проведению чемпионата мира по биатлону в Рупольдинге (Германия), запланированного на 20–23 августа, будет принято в мае. 0