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    IBU представил календарь сезона-2020/21

    Прочие Коронавирус в спорте Биатлон
    Международный союз биатлонистов (IBU) на своем официальном сайте представил календарь соревнований на сезон-2020/21, несмотря на пандемию коронавируса.

    Александр Логинов
    Александр Логинов

    Первый этап Кубка мира состоится 28–29 ноября в Контиолахти (Финляндия), а заключительный — 18–21 марта в Осло (Норвегия). Полностью расписание этапов турнира выглядит следующим образом:

    — Эстерсунд (Швеция) — 3–6 декабря;
    — Хохфильцен (Австрия) — 11–13 декабря;
    — Анси (Франция) — 17–20 декабря;
    — Оберхоф (Германия) — 7–10 января;
    — Рупольдинг (Германия) — 13–17 января;
    — Антхольц (Италия) — 21–24 января;
    — Пекин (Китай) — 26 февраля — 1 марта;
    — Нове-Место (Чехия) — 11–14 марта.

    Окончательное решение по проведению чемпионата мира по биатлону в Рупольдинге (Германия), запланированного на 20–23 августа, будет принято в мае. 0

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