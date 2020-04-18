IBU представил календарь сезона-2020/21

Александр Логинов
globallookpress.com
Первый этап Кубка мира состоится 28–29 ноября в Контиолахти (Финляндия), а заключительный — 18–21 марта в Осло (Норвегия). Полностью расписание этапов турнира выглядит следующим образом:
— Эстерсунд (Швеция) — 3–6 декабря;
— Хохфильцен (Австрия) — 11–13 декабря;
— Анси (Франция) — 17–20 декабря;
— Оберхоф (Германия) — 7–10 января;
— Рупольдинг (Германия) — 13–17 января;
— Антхольц (Италия) — 21–24 января;
— Пекин (Китай) — 26 февраля — 1 марта;
— Нове-Место (Чехия) — 11–14 марта.
Окончательное решение по проведению чемпионата мира по биатлону в Рупольдинге (Германия), запланированного на 20–23 августа, будет принято в мае. 0