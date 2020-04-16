КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ньюкасл» может стать новым нуворишем АПЛ«Ньюкасл»: саудиты намерены создать новый гранд АПЛ
  • 10:14
    • Назван состав сборной России по лыжным гонкам на сезон-2020/21
  • 09:43
    • Фергюсон и Гейтжи согласились провести бой 9 мая
  • 07:49
    • Блаттер предложил альтернативу Катару на проведения ЧМ-2022
  • 07:00
    • «Марсель» заинтересован в хавбеке «Локомотива»
  • 23:47
    • Сезон в шотландском Чемпионшипе завершен из-за коронавируса
    Все новости спорта

    Назван состав сборной России по лыжным гонкам на сезон-2020/21

    Прочие Лыжи
    Стал известен состав спортсменов-кандидатов и тренеров сборной команды России по лыжным гонкам на спортивный сезон-2020/21, сообщается на сайте Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).

    Сергей Устюгов
    Сергей Устюгов

    Список кандидатов и тренеров был утвержден на заседании президиума ФЛГР, которое прошло в режиме конференц-связи 15 апреля. Всего для централизованной подготовки будут задействованы 39 лыжников.

    Централизованная подготовка:

    Тренеры Олег Перевозчиков и Данил Акимов

    1. Ардашев Сергей (Республика Татарстан)
    2. Бессмертных Александр (Московская область/Кемеровская область)
    3. Киливнюк Кирилл (Красноярский край)
    4. Ларьков Андрей (Республика Татарстан)
    5. Мельниченко Андрей (Красноярский край)
    6. Семиков Илья (Республика Коми)
    7. Тимашов Антон (Республика Татарстан)
    8. Якимушкин Иван (Тюменская область)

    Тренеры Маркус Крамер и Сергей Турышев

    1. Белов Евгений (Тюменская область)
    2. Кириллов Иван (ХМАО-Югра)
    3. Мальцев Артем (Нижегородская область/Республика Мордовия)
    4. Ретивых Глеб (Тюменская область)
    5. Устюгов Сергей (ХМАО-Югра)

    1. Жамбалова Алиса (Республика Бурятия)
    2. Кулешова (Седова) Анастасия (Нижегородская область/Республика Мордовия)
    3. Ступак (Белорукова) Белорукова Юлия (Республика Коми)
    4. Якунина Майя (Калужская область)

    Тренеры Юрий Бородавко и Артем Жмурко

    1. Большунов Александр (Архангельская область)
    2. Собакарев Андрей (Новосибирская область)
    3. Спицов Денис (Тюменская область)
    4. Терентьев Александр (Архангельская область/Ненецкий АО)
    5. Червоткин Алексей (Москва)

    1. Дуркина Лидия (Санкт-Петербург)
    2. Жеребятьева Анна (Архангельская область)
    3. Истомина Мария (Пермский край)
    4. Мекрюкова Наталия (Тюменская область)
    5. Непряева Наталья (Архангельская область)

    Тренеры Егор Сорин и Андрей Нутрихин

    1. Горбунов Иван (Красноярский край)
    2. Жуль Дмитрий (Красноярский край)
    3. Кузнецов Андрей (Ярославская область)
    4. Порошкин Илья (Республика Коми)
    5. Филимонов Денис (Республика Татарстан)

    1. Грухвина Анна (Тюменская область)
    2. Дуботолкина Нина (Москва)
    3. Кускова Кристина (Московская область)
    4. Мацокина Христина (Республика Татарстан)
    5. Смирнова Екатерина (Тюменская область/Марий Эл)
    6. Сорина (Алешина) Татьяна (Тюменская область)
    7. Фалеева Анастасия (Санкт-Петербург) 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Страсти по Хабибу. «Проклятый поединок» с Фергюсоном сорвался в пятый раз
  • 03/04/2020 в 20:32
    •
  • Прогноз
  • Фергюсон — Гэйджи
  • 1.68
  • Послезавтра в 00:01
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Минимум голов в Минске?
  • «Энергетик-БГУ» — «Городея». Прогноз и ставки
  • 1.71
    •
  • Обменяются ли команды голами?
  • «Шахтер» Солигорск — «Слуцк». Прогноз и ставки
  • 2.26
    •
  • Одержит ли «Регар-ТадАЗ» первую победу в сезоне?
  • «Регар-ТадАЗ» — «Истаравшан». Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Криштиану Роналду Футбол Величайшие бомбардиры международных матчей. Без Месси, но с РоналдуКого до сих пор не догнал португальский форвард? Вчера в 20:360
  • 08:57
    • Большинство клубов АПЛ хотят завершить сезон до 30 июня
  • 11:03
    • Червиченко: Вряд ли Дзюба может проявить себя в Серии А
  • 10:47
    • «Милан» следит за защитником «Бетиса»
    Томас Мюллер Футбол Почему Мюллер — самый недооцененный игрок в ЕвропеФорвард «Баварии» заслуживает большего признания Вчера в 06:160
  • Экспресс дня

  • Оступятся ли «энергетики» снова?
  • 2.40
    •
  • 10:31
    • Бельгийский «Андерлехт» возобновил тренировки
  • 09:57
    • «Манчестер Юнайтед» еще заинтересован в трансфере Грилиша
  • 09:27
    • Игроки «Атлетика» пошли на понижение зарплаты
    Рауль Футбол Было круто еще до «галактикос». В 2000-м году «Реал» обыграл «МЮ» на «Олд Траффорд»Рассказываем об игре в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов сезона 1999/2000 Вчера в 13:560
  • 09:11
    • Голкипер «Тамбова» заявил о желании поиграть в Европе
  • 08:40
    • ПСЖ рассчитывает на снижение сумму отступных за Икарди
  • 08:22
    • Президент «Брешии»: Разговоры о возобновлении сезона сводят меня с ума
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.71
  • Прогноз на матч Энергетик-БГУ — Городея
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.40
  • Экспресс дня 16 апреля
  • Сегодня в 19:30
    •  1.84
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Неман
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.73
  • Прогноз на матч Белшина — Смолевичи
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  2.26
  • Прогноз на матч Шахтер Солигорск — Слуцк
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.47
  • Прогноз на матч Чем закончится РПЛ 2019/2020
  • Футбол
  • Завтра в 23:59
    •  1.22
  • Прогноз на матч Какой из футбольных турниров вернется раньше
  • Футбол
  • Завтра в 23:59
    •  1.68
  • Прогноз на матч Фергюсон — Гэйджи
  • Прочие
  • Послезавтра в 00:01
    •  1.87
  • Прогноз на матч Регар-ТадАЗ — Истаравшан
  • Футбол
  • Послезавтра в 14:30
    •  1.55
  • Прогноз на матч Душанбе-83 — Фаизканд
  • Футбол
  • Послезавтра в 14:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие
    Вся лентаЧМ по фигурномуБиатлон