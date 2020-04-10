Стали известны подробности отмены турнира UFC 249

Турнир UFC 249, главным боем которого должен был стать поединок, заставил отменить губернатор Калифорнии, сообщает издание The New York Times.

«Никто сильнее нас не желает увидеть возвращения спорта на экраны, но мы считаем, что сейчас не лучшее время по множеству причин. Этой обеспокоенностью мы поделились с UFC, и они поняли нас», — говорится в заявлении.

Издание утверждает, что губернатор позвонил руководству компании Disney, которая владеет ESPN, где должен был состояться показ UFC 249, и потребовал отменить турнир, который планировалось провести в казино в одной из индейских резерваций на севере Калифорнии.

Напомним, изначально главным боем вечера должен был стать поединок россиянина Хабиба Нурмагомедова и Фергюсона, но Хабиб лишился возможности вылететь из России ввиду карантина, и его заменили на Гейтжи. 0