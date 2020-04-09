Трефилов — о коронавирусе: Немножко страшно, у меня дырок от операций больше, чем в дуршлаге

Первый вице-президент Федерации гандбола России и бывший тренер национальной сборнойпризнался, что начал переживать за свое здоровье во время пандемии коронавируса.

В феврале специалист перенес операцию на сердце.

«Прямо сейчас провожу время с внуком. Стараюсь отслеживать, как моя команда тренируется, геолокацию смотрим. Из дома выползаю редко.

Мне сделали пропуск, но я им не злоупотребляю. Выскочил сегодня в магазин, взял рыбки, ведь внук пришел.

Эта ситуация напрягает, конечно. Немножко страшно, ведь у меня дырок от операций больше, чем в дуршлаге. Поначалу беспокойства не было, сейчас слегка появилось. Беспокоит неизвестность.

Сейчас уже утром встаешь и думаешь, какое сегодня число и какой день недели. Раньше просыпался рано, а сейчас в восемь утра еще лежишь, валяешься.

Боюсь, что это все нас разбалует и мы отвыкнем работать. Бабушки и дедушки работали — не чета нам, конечно. У нас кишка тонка», — цитирует Трефилова «Чемпионат». 0