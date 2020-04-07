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    Нурмагомедов подерется с победителем боя Фергюсона и Гейтжи

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    Глава UFC Дана Уайт рассказал, что победитель поединка между Тони Фергюсоном и Джастином Гейтжи будет драться с Хабибом Нурмагомедовым.

    Хабиб Нурмагомедов
    Хабиб Нурмагомедов

    «Хабиб выбыл, так что победитель встретится с Хабибом. Конор Макгрегор хотел драться с Хабибом. Но бой Хабиба с Тони или с Гейтжи состоится, вероятно, в сентябре», — цитирует функционера ESPN MMA.

    Изначально главным боем вечера должен был стать поединок Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона. Однако Нурмагомедов лишен возможности покинуть Россию ввиду карантина, введение которого было обусловлено угрозой распространения коронавирусной инфекции, и россиянина заменили на Джастина Гейтжи.

    Фергюсон и Гейджи встретятся на турнире UFC 249 18 апреля за титул временного чемпиона в легком весе. Пока неизвестно, где пройдет бой. 0

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