Хабиб: Просто скажите, куда мне надо лететь

На своей странице в Instagram российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов устроил прямой эфир, в котором высказался насчет карантина и боя с Тони Фергюсоном.

«Нахожусь дома беспрерывно, тренировки не останавливаю. Белоруссия? Слышал тоже из интернета. Я бы поехал, но Тони же туда не сможет приехать. Сейчас никого никуда не выпускают и не впускают.

Мой совет всем: сидите дома, не нарушайте карантин. Все ученые, известные люди, правительства так говорят. Лучше дома пережить эту проблему. Стоит их слушать, не нарушать. Как бы тяжело не было, уделяйте время семье, близким.

В карантине и самоизоляции есть четкое обозначение, с какого времени по какое можно выходить. В аптеку, в больницу там. Но просто так… Думаю, что лучше дома сидеть.

Просто скажите, куда мне надо лететь. Я почему сделал эфир? Все пишут, что надо лететь. Куда? Просто скажите, вот и все», — заявил россиянин. 0