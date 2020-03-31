Резцова: Теперь соблюдаю все меры по защите от коронавируса, сижу дома

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлонурассказал, как она соблюдает меры по защите от коронавируса, введенные в Московской области.

«Со вчерашнего дня строго соблюдаю те правила, которые призывает соблюдать губернатор Московской области.

Выхожу только в магазин, созваниваюсь с детьми, чтобы узнать, как у них дела. А так — читаем вместе с младшей дочкой книги. Веду тихую мирную жизнь дома», — сказала Резцова «Советскому спорту».

Напомним, что ранее Резцова раскритиковала необходимость соблюдения карантина в условиях угрозы распространения коронавируса и рассказала, что продолжает ездить в гости и на природу. 0