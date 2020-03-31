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    Резцова: Теперь соблюдаю все меры по защите от коронавируса, сижу дома

    Прочие Коронавирус в спорте
    Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анфиса Резцова рассказал, как она соблюдает меры по защите от коронавируса, введенные в Московской области.

    Анфиса Резцова
    Анфиса Резцова

    «Со вчерашнего дня строго соблюдаю те правила, которые призывает соблюдать губернатор Московской области.

    Выхожу только в магазин, созваниваюсь с детьми, чтобы узнать, как у них дела. А так — читаем вместе с младшей дочкой книги. Веду тихую мирную жизнь дома», — сказала Резцова «Советскому спорту».

    Напомним, что ранее Резцова раскритиковала необходимость соблюдения карантина в условиях угрозы распространения коронавируса и рассказала, что продолжает ездить в гости и на природу. 0

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