В «Ред Булле» хотели, чтобы гонщики заразились коронавирусом перед началом сезона

При этом он отметил, что, если бы гонщики там заразились коронавирусом, то это пошло им на пользу.
«У нас четыре гонщика Формулы-1 и еще 8 или 9 юниоров. Идея заключалась в том, чтобы сделать тренировочный лагерь, в котором они смогли бы умственно и физически провести этот период. Да, они могли бы заразиться. Но наши пилоты — сильные молодые люди, с прекрасным здоровьем. Таким образом они могли бы подготовиться к моменту разгара эпидемии и началу этого трудного сезона. Но идею, скажем так, не очень хорошо восприняли другие члены команды», — цитирует Марко GPToday. 0