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    Хабиб: UFC ищет нового соперника для Фергюсона

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    Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал, что его бой с Тони Фергюсоном под угрозой из-за пандемии коронавируса.

    Хабиб Нурмагомедов
    Хабиб Нурмагомедов

    «Всех интересует вопрос, где я нахожусь. Давайте вернемся к началу. Какие были новости? В самом начале мы, находясь в АКА, тренировались около 10 дней, не зная, будем ли драться, и если будем, в каком формате пройдет бой. И пришла информация от UFC, что бой 100 процентов не пройдет в Америке. Они сказали, что 99 процентов он пройдет в Абу-Даби. И, посоветовавшись с UFC, мы решили улететь в Эмираты. Где-то 19 или 20 марта мы вылетели в Эмираты.

    Когда мы туда прилетели, нам сказали, что границы закрыты и ни один гражданин не может заезжать туда. Нам пришлось прилететь в Россию. Сейчас я в Дагестане, каждый день готовлюсь. Но не знаю, к чему я готовлюсь. Везде запрещены въезд и выезд, весь мир ушел на карантин. Сейчас до меня дошла информация, что UFC хочет провести турнир в США. Но я не могу ни улетать из России, ни залетать в США. В изоляции нахожусь. Переговоры идут, что, даже если я не могу принять участие, они проведут турнир со мной или без. Пускай организовывают, я не против. Я сторонник того, чтобы бойцы могли выступить, заработать себе на жизнь и все такое.

    Как мне стало известно, они ищут соперника для Тони Фергюсона. Так как я не могу отсюда вылетать, а Тони находится в США. И здесь я нахожусь не по своей воле. Я посоветовался с UFC, они сказали, что на 99 процентов бой пройдет в Абу-Даби. Если не в Абу-Даби, то в другой части света, но не в США. Я нахожусь в недоумении. И у меня очень много вопросов», — сказал Хабиб во время прямого эфира в Instagram.

    Напомним, что поединок между Нурмагомедовым и Фергюсоном запланирован на 18 апреля. 0

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