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    Сезон-2020 в Формуле-1 возможно будет продолжаться до февраля 2021 года

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    Сезон-2020 в «Формуле-1» возможно будет продолжаться до февраля 2021 года, сообщает «Советский Спорт» со ссылкой на RaceFans.

    «Формула-1»
    «Формула-1»

    Первой гонкой чемпионата 2020 года должен стать Гран-при Канады в Монреале 14 июня. ФИА и руководство Формулы-1 не оставляют надежд спасти как можно больше этапов.

    Напомним, что из-за пандемии коронавируса были отменены или перенесены на неопределенный срок сразу 8 гонок.

    Отменили мартовский Гран-при Австралии и майский Гран-при Монако, а Гран-при Бахрейна, Вьетнама, Китая, Нидерландов, Испании и Азербайджана официально считаются перенесенными.

    Даже с учетом сокращения традиционной августовской паузы в чемпионате будет практически невозможно вместить целых шесть этапов в оставшиеся до конца ноября промежутки в календаре, а потому рассматривается вариант проведения гонок зимой.

    В этом случае чемпионат возможно будет завершен в феврале, что повлечет отмену февральских предсезонных тестов в Барселоне.

    При таком раскладе команды начнут сезон-2021 на машинах образца 2020 года. 0

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