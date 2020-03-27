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    Роган отказывается комментировать бой Хабиб — Фергюсон

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    Комментатор UFC Джо Роган заявил, что не будет работать на бое Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона. Интервью приводит Daily Express.

    Джо Роган
    Джо Роган

    «В UFC всё ещё обсуждают этот бой на 18 апреля. Не знаю, как они собираются его организовать. Не знаю, получится ли у них провести его в США. Они говорят о том, чтобы устроить всё при менее чем десяти зрителях и на открытой арене. Полагаю, кто-то будет комментировать такой бой, но это буду не я.

    Не понимаю, как в UFC собираются проверять всех на коронавирус. А что, если у кого-то есть болезнь? Им позволят драться? Что, если у кого-то болезнь проходит бессимптомно, как у Идриса Эльбы? Что, если у Хабиба коронавирус? Или вдруг болеет Фергюсон? Неужели тогда они подерутся? Этот поединок проклят. Но именно поэтому Уайт пытается его спасти и согласен даже провести его в присутствии десяти зрителей», — сказал Роган. 0

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