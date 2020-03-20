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    Шестикратный победитель Супербоула Том Брэди стал игроком «Тампа-Бэй»

    Прочие Американский футбол
    Шестикратный победитель Супербоула Том Брэди перешел в клуб НФЛ «Тампа-Бэй Бакканирс».

    Том Брэди
    Том Брэди

    С 2000 года 42-летний квотербек выступал за «Нью-Ингленд Пэтриотс». За это время он 9 раз играл в Супербоуле: 6 раз он выигрывал трофей, 4 раза признавался самым ценным игроком Супербоула.

    «Том — признанный чемпион, который достиг величия на поле, потому что требует от себя и товарищей по команде всего самого лучшего.

    Я знаю Тома с тех пор, как он пришел в "Нью-Ингленд" 20 лет назад. Его желание стать чемпионом сегодня так же сильно, как и всегда.

    Он обладает редкими природными качествами лидера, которые окажут влияние на всю нашу команду», — сказал генеральный менеджер «Тампа-Бэй» Джейсон Лихт клубной пресс-службе. 0

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