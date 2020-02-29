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    СБР написал открытое письмо IBU по поводу обысков у Логинова

    Прочие Вокруг спорта Биатлон
    Союз биатлонистов России направил письмо в штаб-квартиру IBU в связи с ситуацией с Александром Логиновым.

    Александр Логинов
    Александр Логинов

    Основные выдержки из письма приводит официальный сайт СБР.

    «С самого начала следственных действий IBU не предпринял никаких действий, направленных на защиту прав своих членов. Не было сделано никаких заявлений, никто из официальных представителей Международного союза не прибыл на место событий и не потребовал объяснений от итальянской полиции. Президент IBU, как можно понять из его прямой речи, вообще узнал о случившемся из сообщений СМИ.

    Ни оргкомитет соревнований, ни члены исполкома IBU, ни представители комитета спортсменов не предприняли никаких шагов, чтобы смягчить атмосферу вокруг сборной России. Союзу биатлонистов России не было разъяснено, какие именно статьи и положения конституции IBU нарушил Александр Логинов, чтобы быть подвергнутым такой обструкции со стороны представителей других сборных. В действии (а точнее — бездействии) IBU нетрудно усмотреть желание повлиять на исход соревнований, поставить спортсменов в заведомо неравные условия.

    Мы просим выразить вашу официальную позицию по поводу произошедших событий и отношения к ним со стороны IBU», — говорится в письме.

    Напомним, утром 22 февраля итальянская полиция провела обыски в гостиничных номерах российского биатлониста Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича. Инициировала обыски антидопинговый менеджер IBU Сара Фуссек-Хаккарайнен из-за того, что Касперович находился на чемпионате мира по чужой аккредитации. 0

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