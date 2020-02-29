Елисеев — победитель спринта на чемпионате Европы

Российский биатлонистзавоевал золото в спринтерской гонке на чемпионате Европы в белорусских Раубичах.

Допустив один промах на двух огневых рубежах, Елисеев показал результат 23 минуты 46,4 секунды.

Второе место занял Андрей Расторгуев, который при идентичной стрельбе отстал от победителя на 4,1 секунды.

Замкнул тройку сильнейших норвежец Александр Андерсен. Его отставание от Елисеева составило 25,5 секунды.

Раубичи (Белоруссия). Открытый чемпионат Европы

Мужчины. Спринт. 10 км

1. Матвей Елисеев (Россия) — 23.46,4 (1 промах)

2. Андрей Расторгуев (Латвия) — отставание 4,1 (1)

3. Александр Андерсен (Норвегия) — 25,5 (1)

4. Витаутас Строля (Литва) — 26,3 (1)

5. Сергей Бочарников (Белоруссия) — 27,5 (1)

6. Роман Рес (Германия) — 30,8 (0)

8. Карим Халили (Россия) — 38,8 (1)

9. Кирилл Стрельцов (Россия) — 43,8 (1)

11. Никита Поршнев (Россия) — 54,7 (1)

27. Василий Томшин (Россия) — 1.35,0 (2)

28. Эдуард Латыпов (Россия) — 1.35,6 (3) 0