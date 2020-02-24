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    Резцова: За Логинова никто не борется — ни тренеры, ни Драчёв

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    Олимпийская чемпионка Анфиса Резцова считает, что скандал с итальянской полицией и обыском у биатлониста Александра Логинова был спровоцирован его тренером Александром Касперовичем, у которого были проблемы с аккредитацией.

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    В итоге Логинов снялся с заключительной гонки чемпионата мира — масс-старта.

    «По моему мнению, весь ажиотаж из-за Касперовича, потому что зачем он туда приехал? Есть же тренеры сборной команды. Ну давайте всех личных тренеров будем запускать на чемпионаты! Это неправильно.

    Конечно, Саша проходил подготовку с Касперовичем, но так как Логинов уже был дисквалифицирован в 2015 году, то приезд Касперовича подлил масла в огонь», — приводит слова Резцовой РИА «Новости».

    Резцова не считает, что рассказ Логинова о допинговой истории помог бы разрешить ситуацию.

    «Я не думаю! Если бы он признался в том, где, откуда и чего, то было бы ещё хуже. В этой ситуации даже не знаешь, как правильно себя вести.

    У меня впечатление, что за него никто не борется — ни тренеры, ни Драчёв. Сашка остался на чемпионате мира, по сути, один, поэтому он отказался бежать масс-старт. Он испытал колоссальное напряжение, на него надавили со всех сторон, а помочь некому», — сказала Резцова. 0

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