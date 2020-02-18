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    Устюгов: Подаю в суд на IBU. Может хоть это приведет их в чувство

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    Бывший российский биатлонист Евгений Устюгов рассказал, зачем подал иск к Международному союзу биатлонистов (IBU) в гражданский суд Австрии.

    Евгений Устюгов
    Евгений Устюгов

    «Мои адвокаты, если честно, в шоке от происходящего. Это противоречит основам права. Понимаете, нельзя пересмотреть уже принятые решения, если нет новых доказательств.

    Поэтому, учитывая поведение IBU, я вынужден обратиться в государственный суд, чтобы обязать их исполнять принятые ранее решения. Только потому, что там находится штаб-квартира организации, суд австрийский.

    Говорят, это первый случай, когда спортсмен идет в государственный суд. В истории биатлона это совершенно точно прецедент. Может быть, это приведет IBU в чувство и они прекратят охоту на меня», — сказал Устюгов ТАСС.

    Ранее стало известно о дисквалификации спортсмена на основании результатов анализов, зарегистрированных в Московской лаборатории в базе данных LIMS, в отношении проб, взятых у него в 2013 году. 0

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