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    Устюгов может сняться со «Ски Тура»

    Прочие Лыжи
    Дальнейшее выступление российского лыжника Сергея Устюгова в многодневке «Ски Тур» находится под вопросом, сообщает TV2.

    Сергей Устюгов
    Сергей Устюгов

    27-летнего спортсмена беспокоят проблемы с дыханием и боли в груди.

    «Сегодня вечером или завтра утром будет решено, сможет ли он стартовать», — сказал тренер сборной России Маркус Крамер.

    Ранее сегодня, 17 февраля, стало известно, что лидер женской сборной России Наталья Непряева снялась со «Ски Тура» из-за проблем со здоровьем.

    «Ски Тур» проходит в рамках этапов Кубка мира в Эстерсунде и Эре (Швеция) и Мерокере и Тронхейме (Норвегия). Соревнования завершатся 23 февраля. 0

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