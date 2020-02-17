Устюгов может сняться со «Ски Тура»

Дальнейшее выступление российского лыжникав многодневкенаходится под вопросом, сообщает TV2.

27-летнего спортсмена беспокоят проблемы с дыханием и боли в груди.

«Сегодня вечером или завтра утром будет решено, сможет ли он стартовать», — сказал тренер сборной России Маркус Крамер.

Ранее сегодня, 17 февраля, стало известно, что лидер женской сборной России Наталья Непряева снялась со «Ски Тура» из-за проблем со здоровьем.

«Ски Тур» проходит в рамках этапов Кубка мира в Эстерсунде и Эре (Швеция) и Мерокере и Тронхейме (Норвегия). Соревнования завершатся 23 февраля. 0