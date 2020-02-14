Воробьева выиграла золотую медаль ЧЕ по борьбе

Наталья Воробьева
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В финале олимпийская чемпионка 2012 года победила немку Марию Сельмаер (4:1).
Бронзовые медали завоевали украинка Алина Бережная-Махыня и румынка Каталина Аксенте.
Для 28-летней Воробьевой это четвертое золото чемпионата Европы. Кроме того, она является серябряным призером Олимпиады-2016, двукратным чемпионом мира. Также у нее одна серебряная и одна бронзовая награда мировых первенств.
Россиянка Инна Тражукова заняла второе место в весовой категории до 62 кг. В финале она проиграла украинке Юлии Ткач-Остапчук (1:2).
Бронзовые награды завоевали Тайбе Мустафа Юсейн из Болгарии и Татьяна Омельченко из Азербайджана. 0