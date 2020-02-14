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    Воробьева выиграла золотую медаль ЧЕ по борьбе

    Прочие Борьба
    Россиянка Наталья Воробьева завоевала золотую медаль чемпионата Европы по борьбе в весовой категории до 72 кг.

    Наталья Воробьева
    Наталья Воробьева

    В финале олимпийская чемпионка 2012 года победила немку Марию Сельмаер (4:1).

    Бронзовые медали завоевали украинка Алина Бережная-Махыня и румынка Каталина Аксенте.

    Для 28-летней Воробьевой это четвертое золото чемпионата Европы. Кроме того, она является серябряным призером Олимпиады-2016, двукратным чемпионом мира. Также у нее одна серебряная и одна бронзовая награда мировых первенств.

    Россиянка Инна Тражукова заняла второе место в весовой категории до 62 кг. В финале она проиграла украинке Юлии Ткач-Остапчук (1:2).

    Бронзовые награды завоевали Тайбе Мустафа Юсейн из Болгарии и Татьяна Омельченко из Азербайджана. 0

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