Воробьева выиграла золотую медаль ЧЕ по борьбе

Россиянказавоевала золотую медаль чемпионата Европы по борьбе в весовой категории до 72 кг.

В финале олимпийская чемпионка 2012 года победила немку Марию Сельмаер (4:1).

Бронзовые медали завоевали украинка Алина Бережная-Махыня и румынка Каталина Аксенте.

Для 28-летней Воробьевой это четвертое золото чемпионата Европы. Кроме того, она является серябряным призером Олимпиады-2016, двукратным чемпионом мира. Также у нее одна серебряная и одна бронзовая награда мировых первенств.

Россиянка Инна Тражукова заняла второе место в весовой категории до 62 кг. В финале она проиграла украинке Юлии Ткач-Остапчук (1:2).

Бронзовые награды завоевали Тайбе Мустафа Юсейн из Болгарии и Татьяна Омельченко из Азербайджана. 0