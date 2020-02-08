ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Россия — Швеция Пятерка от шведов. Сборная России не готова к Евротуру
  • 20:50
    • Россия проиграла Швеции в матче Евротура
  • 23:53
    • Кулижников выиграл в забеге на 1000 метров на этапе КМ
  • 22:34
    • Гол Ларса Бендера принес «Байеру» три очка в матче с «Боруссией» Д
  • 22:20
    • «Хетафе» дома разгромил «Валенсию»
  • 21:41
    • Гол Пайе принес «Марселю» минимальную победу над «Тулузой»
    Все новости спорта

    Кулижников выиграл в забеге на 1000 метров на этапе КМ

    Прочие Коньки
    Российский конькобежец Павел Кулижников победил в забеге на 1000 метров на этапе Кубке мира в Калгари.

    Павел Кулижников
    Павел Кулижников

    Россиянин преодолел дистанцию за 1 минуту 6,497 секунды и установил новый рекорд катка.

    Вторым стал голландец Томас Крол (1.07,017), а его соотечественник Кьелд Нейс замкнул тройку призеров — 1.07,019.

    Россиянин Виктор Муштаков показал девятое время (1.07,586).

    У женщин российская спортсменка Ангелина Голикова заняла второе место на дистанции 500 м, преодолев дистанцию за 36,780 секунды. Это ее личный рекорд.

    Победительницей стала представительница Японии Нао Кодаира (36,658). Тройку сильнейших замкнула австрийка Ванесса Херцог, проиграв лидеру 0,43 секунды.

    Еще одна россиянка Ольга Фаткулина показала четвертый результат, проиграв 0,71 секунды. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Очередной хет-трик. Доминирование России в женском катании продолжается
  • 26/01/2020 в 13:04
    •
  • Прогноз
  • «Порту» — «Бенфика»
  • 1.71
  • 08/02/2020 в 23:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Прервет ли «Порту» беспроигрышную серию «Бенфики»?
  • «Порту» — «Бенфика». Прогноз и ставки
  • 1.71
    •
  • Сколько мячей атака «Юве» положит «Вероне»?
  • «Верона» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • «Аякс» будет играть на победу
  • «Утрехт» — «Аякс». Прогноз и ставки
  • 1.72
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Эрлинг Холанд Футбол По стопам знаменитых отцов. 13 футболистов, родившихся в спортивной семьеЯнис Хаджи, Джастин Клюйверт, Джованни Симеоне и другие Вчера в 14:120
  • 18:31
    • Непряева стала второй в спринте на этапе Кубка мира в Фалуне
  • 16:03
    • «Спартак» обыграл «Партизан» и выиграл Кубок «Матч Премьер»
  • 22:11
    • «Реал» опубликовал заявку на матч с «Осасуной»
    Давид де Хеа Футбол АПЛ. «Ман Сити» примет «Вест Хэм», «Челси» сразится с «МЮ»Обзор матчей 26 тура АПЛ Вчера в 23:340
  • Экспресс дня

  • Лидеры Бундеслиги порадуют голами
  • 5.04
    •
  • 23:47
    • Полузащитник «Наполи» попал в сферу интересов «Барселоны»
  • 20:44
    • «Крылья Советов» сыграли вничью с «Рандерсом»
  • 20:28
    • Олимпийская сборная России уступила Словакии
    «Реал» Футбол Примера. «Атлетико» против «Гранады», «Осасуна» примет «Реал»Обзор матчей 23 тура Примеры Вчера в 22:450
  • 17:27
    • «Эвертон» уверенно разобрался с «Кристал Пэлас»
  • 17:07
    • «Леванте» прервал серию из четырех поражений
  • 13:44
    • Двум клубам РПЛ интересен защитник «Гамбурга»
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.71
  • Прогноз на матч Порту — Бенфика
  • Футбол
  • 08/02/2020 в 23:30
    •  1.53
  • Прогноз на матч Вашингтон — Филадельфия
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.59
  • Прогноз на матч Вегас — Каролина
  • Хоккей
  • Сегодня в 06:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Эспаньол — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Утрехт — Аякс
  • Футбол
  • Сегодня в 14:15
    •  1.55
  • Прогноз на матч Россия — Чехия
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:15
    •  1.88
  • Прогноз на матч СПАЛ — Сассуоло
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.53
  • Прогноз на матч Миллуол — Вест Бромвич
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.62
  • Прогноз на матч Дженоа — Кальяри
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Брешиа — Удинезе
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Наполи — Лечче
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие
    Вся лентаЧМ по фигурномуБиатлон