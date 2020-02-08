Кулижников выиграл в забеге на 1000 метров на этапе КМ

Павел Кулижников
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Россиянин преодолел дистанцию за 1 минуту 6,497 секунды и установил новый рекорд катка.
Вторым стал голландец Томас Крол (1.07,017), а его соотечественник Кьелд Нейс замкнул тройку призеров — 1.07,019.
Россиянин Виктор Муштаков показал девятое время (1.07,586).
У женщин российская спортсменка Ангелина Голикова заняла второе место на дистанции 500 м, преодолев дистанцию за 36,780 секунды. Это ее личный рекорд.
Победительницей стала представительница Японии Нао Кодаира (36,658). Тройку сильнейших замкнула австрийка Ванесса Херцог, проиграв лидеру 0,43 секунды.
Еще одна россиянка Ольга Фаткулина показала четвертый результат, проиграв 0,71 секунды. 0