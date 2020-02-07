Мурашов выиграл забег на 500 метров на этапе КМ в Канаде

Руслан Мурашов
globallookpress.com
Победу одержал Руслан Мурашов. Второй результат показал Павел Кулижников, третий — Виктор Муштаков.
Коньки. Кубок мира
Мужчины. 500 м
1. Руслан Мурашов (Россия) — 34,043
2. Павел Кулижников (Россия) — 34,052
3. Виктор Муштаков (Россия) — 34,068
4. Тацуя Синхама (Япония) — 34,221
5. Ямато Мацуи (Япония) — 34,248
6. Ким Чун Хо (Корея) — 34,251...
18. Артем Арефьев (Россия) — 34,778
У женщин россиянка Ольга Фаткулина заняла второе место на дистанции 1000 метров. 30-летняя спортсменка преодолела дистанцию за 1 минуту 12,803 секунды, установив личный рекорд.
Победила в соревнованиях японская спортсменка Нао Кодайра, бронзовая награда досталась россиянке Екатерине Шиховой. 0