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    Саночница Иванова стала второй на этапе Кубка мира в Оберхофе

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    Российская саночница Татьяна Иванова заняла второе место на этапе Кубка мира в Оберхофе.

    Татьяна Иванова
    Татьяна Иванова

    Результат Ивановой — 1.22,876. Она уступила только Анне Беррайтер из Германии.

    В общем зачете Иванова вышла в лидеры, набрав 822 очка и обогнав немку Юлию Таубитц (810).

    До конца сезона саночницам остается принять участие в двух стартах — в Винтерберге и Кенигзее.

    Оберхоф (Германия). Кубок мира. Женщины

    1. Анна Беррайтер (Германия) — 1.22,836 (41,458 + 41,378)

    2. Татьяна Иванова (Россия) — 1.22,876 (41,474 + 41,402)

    3. Саммер Бритчер (США) — 1.22,940 (41,546 + 41,394)

    4. Юлия Таубитц (Германия) — 1.22,967 (41,505 + 41,462)

    5. Виктория Демченко (Россия) — 1.23,059 (41,610 + 41,449)

    6. Кендия Апариоде (Латвия) — 1.23,109 (41,542 + 41,567)

    7. Екатерина Катникова (Россия) — 1.23,225 (41,612 + 41,613)...

    14. Олеся Михайленко (Россия) — 1.23,717 (41,821 + 41,896) 0

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