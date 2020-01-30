Плющенко: Не надо задирать нос после этого чемпионата Европы

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катаниюоценил выступление сборной России на чемпионате Европы в австрийском Граце.

«Слава богу, что у Димы Алиева все получилось, он достойно выступил. Золото, второе место — Даниелян, просто отлично, он стал стабильнее кататься.

Удачи на чемпионате мира! Вообще все наши ребята здорово катались, девочек можно даже не обсуждать, наши — супердевочки. Пары, танцы — какой сюрприз там был!

Надо европейцам подтягиваться. У итальянцев есть хорошие одиночники, просто некоторые травмированы, французы есть сильные.

Знаете, не надо задирать нос после этого чемпионата Европы, надо ходить по земле. Сегодня так, а дальше... Надо двигаться, посмотрим.

На чемпионате мира однозначно будет труднее. Но наша тройка девочек сто процентов должна выигрывать, занимать весь подиум», — приводит слова Плющенко «Спорт-Экспресс». 0