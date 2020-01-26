Российские фигуристы впервые за 14 лет выиграли все дисциплины ЧЕ

Алена Косторная
globallookpress.com
Россияне завоевали на турнире 10 из 12 возможных медалей, четыре из которых золотые.
Победу в одиночном мужском катании одержал Дмитрий Алиев, в танцах на льду золото завоевали Виктория Синицина и Никита Кацалапов, в соревнованиях спортивных пар победили Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, а в одиночном женском катании первое место заняла Алена Косторная.
В последний раз россияне побеждали во всех дисциплинах чемпионата Европы в 2006 году на турнире во французском Лионе.
Тогда золотые медали сборной России принесли Евгений Плющенко, Татьяна Навка и Роман Костомаров, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, а также Ирина Слуцкая. 0