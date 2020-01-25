Синицина и Кацалапов выиграли ЧЕ-2020 в танцах на льду

По итогам двух программ россияне, впервые выигравшие континентальный турнир, набрали 220,42 балла.
Синицина и Кацалапов обошли четырехкратных чемпионов мира и пятикратных чемпионов Европы французов Габриэллу Пападакис и Гийома Сизерона на 0,14 балла.
После ритм-танца россияне уступали французам 0,05 балла.
Третье место заняла еще одна пара из России Александра Степанова и Иван Букин, а Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро стали шестыми.
Соревнования на чемпионате Европы завершатся сегодняшней произвольной программой у женщин. Начало в 20:30 по московскому времени.
Фигурное катание. Чемпионат Европы
Танцы на льду. Произвольный танец
1. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) — 131,69
2. Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) — 131,50
3. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) — 127,64
4. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) — 120,92
5. Лайла Фер/Льюис Гибсон (Великобритания) — 118,08
6. Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро (Россия) — 112,93
Итог
1. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) — 220,42
2. Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) — 220,28
3. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) — 211,29
4. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) — 205,58
5. Лайла Фер/Льюис Гибсон (Великобритания) — 192,34
6. Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро (Россия) — 188,03 0