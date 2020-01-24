Трусова: Если не буду делать сложные элементы, я буду ошибаться на простых

Российская фигуристкапрокомментировала свое выступление в короткой программе на чемпионате Европы в Граце (Австрия).

Трусова занимает третье место после короткой программы. Лидирует россиянка Алена Косторная. Вторая строчка за еще одной представительницей России Анной Щербаковой.

«После новогодних каникул я еще недостаточно восстановила тройной аксель, чтобы показывать его. Если не буду делать сложные элементы, я буду ошибаться на простых, как сегодня.

Поэтому мне надо делать самое сложное. Тот контент, который у меня сейчас, я набрала спустя полторы недели. А тот, который хочу, — за два дня до чемпионата Европы», — цитирует Трусову ТАСС.

Произвольная программа состоится завтра, 25 января. 0