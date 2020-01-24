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    Радионова: Косторная — лучшая в мире? Не надо забывать о Кихире

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    Бронзовый призер чемпионата мира-2015 Елена Радионова прокомментировала выступление Алены Косторной, Анны Щербаковой и Александры Трусовой в короткой программе чемпионата Европы.

    Елена Радионова
    Елена Радионова

    «Хочется поздравить Косторную с хорошим дебютом на чемпионате Европы! А также пожелать ей удачи и откатать произвольную программу увереннее, чем короткую.

    Фаворит в произвольной? Для меня — Алена. Не думаю, что если бы были разрешены четверные прыжки в короткой, то Косторной было бы тяжелее. Но что говорить, когда таких правил нет, поэтому мы можем комментировать те прокаты, которые были.

    Девочки очень переживали, между ними большая конкуренция, нет права на ошибку. Естественно, что каждая из них хочет быть лидером, мне кажется, они немножечко зажимались на прокатах.

    Косторная — лучшая в мире? Не надо забывать, что еще есть сильные японки. Чемпионат мира покажет, кто лучший из них. Мне импонируют Кихира, Алена, а еще стальной характер Саши Трусовой.

    Она же первая разогнала этот вагон с четверными, теперь за ней все потянулись, а она немножечко не может справиться с контентом, но благодаря ей фигурное катание пошло вверх», — отметила Радионова изданию Sport24. 0

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